من مؤتمر الطوارئ.. “المقريف”: 95% من المؤسسات التعليمية بالمناطق المنكوبة “تضررت”

أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة المؤقتة “موسى المقريف” خلال مؤتمر صحفي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بشأن آخر تطورات الأوضاع في المنطقة الشرقية والجهود الحكومية لإغاثة الأهالي، أن 95% من المؤسسات التعليمية تضررت بفعل السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة
وأضاف المقريف أن، 20% من المراقبات التعليمية في المنطقة الشرقية تضررت من السيول والفيضانات. متابعا: سيستأنف العام الدراسي 2023 ـ 2024 الأحد القادم، ونأمل أن يلتحق جميع الطلبة من مختلف مناطق ليبيا.
كما أشار المقريف إلى أن، 17 مؤسسة تعليمية في بنغازي استقبلت الطلاب النازحين من مناطق السيول والفيضانات
ومن جانبه أفاد وزير التعليم التقني والفني في حكومة الوحدة المؤقتة “يخلف السيفاو” أنه، سيتم استثمار فضاءات التعليم الجامعي التقني في العملية التعليمية بمرحلة التعليم العام كبدائل مؤقتة إلى حين الانتهاء من صيانة المدارس.
وتابع السيفاو في المؤتمر الصحفي قائلا: أصدرنا التعليمات لكل الكليات والمعاهد التابعة لاستقبال فرق الطوارئ والإنقاذ لتكون مركزا للأعمال. مضيفا: الأضرار بالكليات والمعاهد جزئية، وتستغلّ مأوى لفرق الإنقاذ من مختلف الدول.
وفي سياق موازي قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء “بشير الأمين”: مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب سارعت في استخراج جوازات عاجلة للحالات التي تتطلب علاجا بالخارج، وتسهيل إجراءات شؤون الأجانب في نقل جثامين ذويهم المتوفين.
وأوضح “الأمين” في المؤتمر أن، إدارة الأزمات والكوارث لا تقبل معايير المحاصصة والجهوية والقبلية ولا الانقسامات السياسية لما فيها من تداعيات وآثار إنسانية وبيئية وخدمية وصحية.
ورأى “الأمين” أن الخسائر البيئية قد تكون طويلة المدى إن لم تعالج، كما حدث تخوف من تلوث المياه الجوفية نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي، ويشارك المجتمع الدولي معنا في حلحلتها ومعالجتها من جذورها.
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