من مؤتمر الطوارئ.. “المقريف”: 95% من المؤسسات التعليمية بالمناطق المنكوبة “تضررت”

أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة المؤقتة “موسى المقريف” خلال مؤتمر صحفي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بشأن آخر تطورات الأوضاع في المنطقة الشرقية والجهود الحكومية لإغاثة الأهالي، أن 95% من المؤسسات التعليمية تضررت بفعل السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة

وأضاف المقريف أن، 20% من المراقبات التعليمية في المنطقة الشرقية تضررت من السيول والفيضانات. متابعا: سيستأنف العام الدراسي 2023 ـ 2024 الأحد القادم، ونأمل أن يلتحق جميع الطلبة من مختلف مناطق ليبيا.

كما أشار المقريف إلى أن، 17 مؤسسة تعليمية في بنغازي استقبلت الطلاب النازحين من مناطق السيول والفيضانات