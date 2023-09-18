العامة لرصد المحتوى الإعلامي تدعو إلى تقديم دورات في السلامة المهنية للصحفيين

ناشدت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، كافة منظمات المجتمع المدني، المعنية بتقديم دورات السلامة المهنية للصحفيين إلى توفير دورات تدريبية شاملة حول تدابير السلامة المهنية، بما في ذلك تقييم المخاطر، واستخدام معدات الحماية الشخصية، وبروتوكولات الاستجابة للطوارئ، وتقنيات الإسعافات الأولية.

وطالبت الهيئة تقديم الدورات وورش العمل حول مهارات التحقق من المعلومات، وصحافة البيانات، والصحافة الاستقصائية، ومناهضة خطاب الكراهية، والتضليل الإعلامي.

واعتبرت كذلك أن التوصية تساهم ليست، فقط في سلامة الصحفيين، ولكن أيضًا تمكن من مواصلة عملهم باحترافية تامة، في توفير معلومات دقيقة للجمهور في الوقت المناسب، إذ يلعب الصحفيون دورًا محوريًا في زيادة الوعي، وتسهيل التعافي في أوقات الأزمات.