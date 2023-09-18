حاميها حراميها.. القبض على حارس مزرعة قام بسرقة محتوياتها وحاول تضليل العدالة

تمكن “مركز شرطة النواقية” بمديرية امن بنغازي، الاثنين في ضبط تشادي الجنسية قام بسرقة أغراض من مزرعة مواطن كونه يعمل كحارس للمزرعة وحاول تضليل العدالة وأفاد بأن أشخاص قاموا بالسرقة وتهديده.

وإستجابةً لشكوى مواطن تقدم بشكواه ضد أشخاص مجهولي الهوية قاموا بالدخول إلى المزرعة وقامو بتهديد حارس المزرعة وسرقة أغراض من المزرعة.

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز لواء عبد المنعم الدرسي تعليماته بالإنتقال إلى مكان الواقعة وضبط المطلوبين وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات رائد سالم قادير .

وتم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة للتحري وجمع المعلومات واثناء التحري وجمع المعلومات ومراقبة مزرعة الشاكي شاهد أعضاء التحريات مركبة آلية نوع اوبل كورسا معتمة بالكامل بالقرب من مزرعة الشاكي .

وعلى الفور تم إستيقاف المركبة وبالإستفسار من سائق المركبة عن سبب تواجده بالقرب من مزرعة الشاكي افاد بأنه جاء بناءاً على طلب حارس المزرعة نقله وأفاد انه قام بإستئجاره عدة مرات لنقل بعض الاغراض وبسؤال حارس المزرعة انكر معرفته بسائق المركبة وتم ضبط حارس المزرعة والانتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.أ.ح من مواليد 2003 تشادي الجنسية وأنكر معرفته بسائق المركبة وبتفتيش هاتفه إحترازياً تبين انه على تواصل مع سائق المركبة سالفة الذكر لغرض نقله وبمواجهته بالأدلة إعترف انه يقوم بنقل الاغراض من المزرعة وبيعيها وذكر ايضا انه يقوم يإستئجار المركبة السالف ذكرها للتنقل اكثر،من مرة .

وأُتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وأحيل موقوفاً إلى النيابة العامة.