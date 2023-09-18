ضبط طفل في الثامنة من عمره يقود سيارة بالطريق العام

أفادت مديرية أمن طرابلس، الاثنين عن ايقاف طفل يقود سيارة لا يتجاوز عمره سن 8 سنوات في ظل غياب دور الأب و إهماله .

وقالت مديرية الأمن، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : قيادة الأطفال لسيارات مشهد بات يتكرر كثيرا وبصورة يومية،ذلك المشهد لطفل لا يتجاوز سن القانونية يقود مركبة في الطريق العام ، اليوم أثناء جولتنا الإعلامية داخل بلدية ابوسليم رصدت العدسة طفل يقود سيارة لا يتجاوز أعمارهم سن 8 سنوات في ظل غياب دور الأب و إهماله”.

واتخذت بشأنهم الإجراءات القانونية اللازمة من قبل دوريات مرور ابوسليم .