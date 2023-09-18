حماد يُقيل المجلس البلدي لمدينة درنة ويحيله للتحقيق

قرر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، الإثنين، إقالة المجلس البلدي لدرنة، وإحالة أعضائه كافة للتحقيق.

جاء ذلك وفقا لقرار وزير الحكم المحلي رقم 60 لسنة 2023 بشأن إقالة المجلس البلدي درنة بالكامل وإحالته للتحقيق.

وطالب أهالي درنة، في وقت سابق، بتكليف مجلس بلدي مكون من ذوي الكفاءات والاختصاص من أبناء مدينة درنة، ويشهد لهم بالنزاهة والكفاءة.

وأصدر وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، الخميس الماضي، قرارًا بإقالة عميد بلدية درنة، عبدالمنعم الغيثي، وإحالته للتحقيق، وتكليف عضو المجلس أحمد جمعة امدور بتسيير مهام البلدية.