أب يسلم ابنه للشرطة فـي سبها عقب سرقة محل تجاري

أفادت مديرية أمن سبها، الاثنين على قيام شخص مقيم بمرزق بتسليم أبنه وتسليم مبلغ مالي وسيارة تحصل عليها ابنه بطرق غير قانونية .

وبعد ورود بلاغ الي مركز شرطة القاهرة من احد سكان المنطقة بشأن سرقة محله التجاري الكائن بمنطقة حي القاهرة حيث أفاد انه تمت سرقة مبلغ مالي من المحل يقدر بحوالي 51000 الف دينار ليبي بالإضافة الي مبلغ مالي من العملة التشادية.

وأثناء إجراءات التحري وجمع المعلومات حضر الي المركز ولي أمر المدعو / م م أ مواليد 1998 مقيم مرزق وقام بتسليم ابنه وتسليم مركبة آلية نوع كيا ومبلغ مالي يقدر ب 16000 الف دينار ليبي ومبلغ من العملة التشادية.

وابلغ ولي أمر المتهم بأن هذه الأشياء تحصله عليها ابنه بطرق غير قانونية، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه وتمت إحالته الي النيابة العامة.