عاجل ليبيا الان

بالصور.. اصابة شرطي جراء اقتحام سيارة لبوابة مستشفى صبراتة التعليمي

تم النشر منذُ 39 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفادت مديرية أمن صبراتة، امس الاثنين عن اصابة شرطي اثناء محاوله ايقاف سائق سيارة من أختراق البوابة الرئيسية لمستشفى صبراتة التعليمي على خلفية افتعاله لأشكاليه مع احد المواطنين داخل المستشفى.

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الأمن أنه على إثر تلقي البلاغ عبر الاسلكي من غرفة الاتصالات بالمديرية بشان قيام سائق المركبه ادناه بأختراق البوابة الرئيسية لمستشفى صبراتة التعليمي ظهر امس الاثنين 2023/9/18واقتلاعها متسببًا فئ إصابة احد اعضاء الشرطة اثناء محاولة استيقافه على خلفية افتعاله لأشكاليه مع احد المواطنين داخل المستشفى .

وتمكنت أحد الدوريات الامنية المتجولة التابعه لمديرية امن صبراتة من ضبطه وإحضاره للمركز المختص حيث اتخذت الإجراءات واودع بالحجز.

FacebookTwitterWhatsAppEmail

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك