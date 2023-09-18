بالصور.. اصابة شرطي جراء اقتحام سيارة لبوابة مستشفى صبراتة التعليمي

أفادت مديرية أمن صبراتة، امس الاثنين عن اصابة شرطي اثناء محاوله ايقاف سائق سيارة من أختراق البوابة الرئيسية لمستشفى صبراتة التعليمي على خلفية افتعاله لأشكاليه مع احد المواطنين داخل المستشفى.

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الأمن أنه على إثر تلقي البلاغ عبر الاسلكي من غرفة الاتصالات بالمديرية بشان قيام سائق المركبه ادناه بأختراق البوابة الرئيسية لمستشفى صبراتة التعليمي ظهر امس الاثنين 2023/9/18واقتلاعها متسببًا فئ إصابة احد اعضاء الشرطة اثناء محاولة استيقافه على خلفية افتعاله لأشكاليه مع احد المواطنين داخل المستشفى .

وتمكنت أحد الدوريات الامنية المتجولة التابعه لمديرية امن صبراتة من ضبطه وإحضاره للمركز المختص حيث اتخذت الإجراءات واودع بالحجز.