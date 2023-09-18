احفيظ شنينة: جزاء المسؤولين عن كارثة درنة يجب أن يكون بحجم المأساة

رأى عضو مجلس النواب “احفيظ شنينة” أن، مطالب المتظاهرين في درنة مشروعة، ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة ضرورة حتمية.

وأضاف “شنينة” في تصريحات صحفية أن، إعادة إعمار المدينة لا بد أن يكون تحت رقابة مشددة لضمان انتهاء معاناة أهالي المدينة المنكوبة.

وأشار إلى أن، سدود وادي درنة لم تخضع للصيانة المطلوبة نتيجة فساد بعض المسؤولين، وهو ما أزم الوضع في المدينة.

واعتبر أن، جزاء المسؤولين عن كارثة درنة يجب أن يكون بحجم المأساة التي عمّ الحزن عليها كامل البلاد.

ولفت إلى أنه، يجب استعجال التأهيل النفسي لأهالي الضحايا وكل سكان درنة، فما حدث في المدينة أمر يُذهب العقول.