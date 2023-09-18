لصرف التعويضات.. حصر الأضرار المادية لمنازل المواطنين بالمنطقة الشرقية

أجرت لجنة مشكلة من وزارة الإسكان والتعمير زيارة تفقدية للمناطق المنكوبة من السيول والفيضانات جراء إعصار دانيال لمعاينة الأضرار التي لحقت بالمنازل الخاصة والمرافق العامة، وذلك على مدى 6 أيام متتالية شملت مناطق (درنة سوسة، القبة المرج، شحات القيقب الابرق ، البيضاء، زاوية العرقوب، الوردية).

وقد تم الاتفاق مع عمداء البلديات المعنية للاتفاق على البدء في حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل الخاصة توطئة لتقدير قيمة التعويضات المالية المناسبة لها كتعويض جبر للضرر الواقع عليهم، بالإضافة إلى معاينة الأضرار التي لحقت بشبكات الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي بتلك المناطق لوضع خطة علاجية سريعة.