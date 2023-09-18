تظاهرات في درنة تطالب بتسريع التحقيق في كارثة الفيضانات

تظاهر عدد من سكان مدينة درنة الليبية، الإثنين، مطالبين بالإسراع في التحقيق بشأن كارثة الفيضانات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تقصيره.

وخلال المظاهرات التي نظمت أمام “مسجد الصحابة” وسط المدينة، ونقلتها قنوات ليبية محلية تلا المتظاهرون بيانا طالبو فيه بعدة مطالب.

وقال المتظاهرون في بيانهم الذي تلاه أحدهم: “اليوم ونحن نودع شهداءنا وأرزاقنا وأملاكنا، نخاطب العالم والأمم المتحدة ومنظمة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية والقوات المسلحة والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والحكومات الليبية شرقا وغربا خطابا صريحا بطلبات لا حياد عنها”.

وأضاف البيان: “ما نعيشه اليوم يحتم علينا المطالبة بمحاسبة كل من تولى مقاليد الأمور في مدينتنا، ونطالب بإقالة المجلس البلدي الحالي لدرنة وإحالته للتحقيق وتكليف مجلس جديد”.

وطالب أيضا بـ”حل مشكلة النازحين بتوفير سكن لهم داخل المدينة وتعويض المتضررين”.

ودعا إلى “إعادة إعمار المدينة بأسرع وقت عن طريق هيئات وشركات عالمية وليس محلية على أن يخضع ذلك لرقابة أممية”.

كما طالب المتظاهرون “النائب العام بضرورة الإسراع بنتائج التحقيق في الكارثة التي حلت بدرنة واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة”.

وختم متظاهرو درنة بيانهم قائلين: “نحن من تبقى من سكان درنة، لن نرضى بغير ما طلبنا، ولن نتسامح مع كل من كان سببًا أو عونا لإهمال أو فساد أدى بنا إلى هذا المآل”.

ووفق مراسل الأناضول، هتف المتظاهرون بعبارات تطالب بتوحيد بلدهم المنقسم بين حكومتين إحداهما معينة من البرلمان (شرق) وأخرى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا.