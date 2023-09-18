وزير التربية والتعليم يتحدث عن موعد استئناف العام الدراسي

أوضح وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف أن العام الدراسي 2023 – 2024 سيستأنف يوم الأحد المقبل 24 سبتمبر 2023، مضيفاً “نأمل أن يلتحق جميع الطلبة من مختلف مناطق ليبيا”.

قال وزير التربية والتعليم موسى المقريف، اليوم الإثنين، إن 95% من المؤسسات التعليمية تضررت بفعل السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة.

وأوضح المقريف أن 20% من المراقبات التعليمية في المنطقة الشرقية تضررت من السيول والفيضانات.

وذكر المقريف أن 17 مؤسسة تعليمية في بنغازي استقبلت الطلاب النازحين من مناطق السيول والفيضانات.

على ذات الصعيد، صرح مدير مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح أن المدارس المتضررة في المناطق المنكوبة بلغت 114 مدرسة موزعة على 15 بلدية.

وأضاف القويرح “الفرق على الأرض تعكف على إعداد المقايسات الفنية للمؤسسات التعليمية المتضررة وعلى رصد التقديرات المالية اللازمة لأعمال الصيانة، مشيراً إلى أن “95% من عملية الحصر انتهت وجُل الأضرار خفيفة وجرى تحديدها ولن تعيق الدراسة”.