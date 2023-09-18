اللواء 444: عناصرنا مستمرون رفقة القوات المسلحة في كافة الأعمال في درنة

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أكد اللواء 444 قتال أن عناصره مستمرون رفقة القوات المسلحة بالقيادة العامة وفرق الإغاثة والبحث والإنقاذ من انتشال الجثامين وإزالة الركام.

وأضف اللواء أنه قام بحفظ أمانات المتضرّرين التي وُجِدَت تحت الأنقاض من مقتنيات ثمينة يتمّ تسليمها للغرفة الرئيسيّة.

وأوضح أن 400 عسكري من اللواء يتواجد في درنة الصّابرة لنثبت للعالم أجمع أننا شعب واحد وجسد واحد وقلب واحد.

وذكر اللواء 444 قتال :”ما وجدنا إلا خيرا طيلة الطريق من حسن استقبالٍ وترحيبٍ من المواطنين ومن زملائنا في القوات المسلحة ضُبّاطا وجنودا.