“اللواء 444” يتحدث عن مهامه في مدينة درنة

أكد اللواء 444 قتال أن مفارزه تواصل رفقةَ الوحدات العسكريّة بالْقُوّات المسلّحة وفرق الإغاثة والبحث والإنقاذ من انتشال الْجُثَثِ وإزالة الرّكام.

وأفاد اللواء 444 قتال في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك” أن مفارزه قامت بحفظ أمانات المتضرّرين التي وُجِدَت تحت الأنقاض من مقتنيات ثمينة وجرى تسليمها للغرفة الرئيسيّة.

وقال اللواء في بيانه:”إن قواته تقوم بالعمل على تقديم يد العون بكل ما نستطيع أمام هذه الفاجعة الّتي ألَمّت بهذا الوطن”.

وأشار اللواء إلى أن كتيبة كاملة من كتائب “اللّواء 444 قِتال” بقوام “400 عسكريّ” انتقلت إلى مدينة درنة لِنتثبت للعالم أجمع أننا شعب واحد وجسد واحد وقلب واحد.

وأضاف اللواء 444 قتال :”ما وجدنا إلا خيراً طيلة الطريق من حسن استقبالٍ وترحيبٍ من المواطنين ومن زملائنا في القوات المسلحة ضُبّاطاً وجنوداً”.