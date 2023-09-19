ليبيا الأكثر تضرراً.. 10 دول شهدت فيضانات مدمرة خلال سبتمبر

تعرضت 10 دول من مختلف أنحاء العالم خلال شهر سبتمبر الجاري لفيضانات مدمرة نتيجة التغيرات القاسية للمناخ، بدأت أولها من هونغ كونغ وصولاً إلى ليبيا التي أحدثت فيها دماراً هائلاً.

البداية كانت من مدينة هونغ كونغ على ساحل الصين الجنوبي، والتي اجتاحاها إعصار شديد اقتلع الأشجار وأغرق المدينة.

كما ضرب إعصار جزيرة تايوان، فيما سقط في البرازيل أكثر من 30 حالة وفاة، بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات في ولاية ريو غراندي دو سول، والتي وصفت بأسوأ كارثة طبيعية تضرب الولاية منذ 40 عاماً.

وفي الولايات المتحدة ضربت عاصفة ماطرة غزيرة صحراء نيفادا، حيث طلب من عشرات الآلاف من السكان الحفاظ على الطعام والماء بينما تقطعت بهم السبل.

وفي بداية شهر سبتمبر ضرب إعصار دانيال مساحات واسعة من منطقة البحر الأبيض المتوسط، شملت أجزاء من تركيا واليونان وليبيا وبلغاريا ومصر.

وأدى إعصار دانيال في اليونان إلى سقوط الأمطار الغزيرة وتسبب في مصرع 15 شخصاً على الأقل، فضلاً عن فقدان آخرين وفي أضرار مادية ضخمة، حيث تسبب الإعصار في عاصفة ممطرة استمرت 3 أيام وسط البلاد.

Trending تضامن دولي مع ليبيا بعد كارثة دانيال.. مساعدات وفرق إغاثة للمناطق المتضررة

وفي تركيا أدى إعصار دانيال إلى قتل خمسة أشخاص أثناء الفيضانات في إجنيدا من مقاطعة قرقلر إيلي، كما توفي اثنان في منطقتي باشاك شهير وكوجك جكمجة، وأصيب 31 شخصاً آخرين.

وفي ليبيا ضرب إعصار دانيال بقوة وسقطت أمطار عام كامل خلال يوم واحد على مناطقها الشرقية، إلا أن مدينة درنة كانت الأشد ضرراً بعد تعرضها لسيول عارمة.

وتجمعت كمية كبيرة من المياه في وادي درنة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة ثم انهار سدي مدينة درنة، لتندفع المياه بقوة وكأنها موجات تسونامي تجاه سكان المدينة.

وتسببت الفيضانات بدرنة في وفاة نحو 3300 شخص حتى الآن، بحسب وزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة، إلى جانب فقدان نحو 10 آلاف شخص آخرين.