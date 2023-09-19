“عبد الجليل” يزور مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي درنة ويطلع على الأجهزة التي قامت الوزارة بتوفيرها

قام وزير الصحة بالحكومة الليبية عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة “عثمان عبد الجليل”زيارة تفقدية لمستشفى الوحدة العلاجي التعليمي درنة، للوقوف على الأوضاع الصحية للمصابين والاطلاع على سير العمل.

وخلال الزيارة، قام الدكتور عبد الجليل بزيارة قسم النساء والولادة في المستشفى وأجرى تفقدا دقيقًا لضمان تشغيل الأجهزة والمعدات الطبية بشكل صحيح، حيث قدمت وزارة الصحة مجموعة من المعدات والأجهزة الطبية، بما في ذلك أجهزة حاضنات الأطفال حديثي الولادة والمعدات اللازمة لعمليات الولادة الطبيعية والقيصرية.

كما استمع الوزير خلال اللقاء، إلى ملاحظات رؤساء الأقسام في المستشفى حول سير العمل وأداء الفرق الطبية والتمريضية، مشيداً بجهود العناصر والأطقم الطبية والمساعدة الطبية الذين كانوا في خط الدفاع الأمامي منذ بداية الحادثة، معربًا عن تقديره الكبير لتفانيهم واستجابتهم السريعة للمأساة.