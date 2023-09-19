الأمم المتحدة: يجب فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة

أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة وما خلفه من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن فتح تحقيق أممي حول هذه الكارثة يتعلق بالسلطات على الأرض.

وأضاف حق: قد نجري تحقيقا في المستقبل، والأمم المتحدة لا تجري تحقيقات إلا إذا طلب مجلس الأمن فعل ذلك، نحن نحاول أن نتأكد أن السلطات على الأرض هي التي ستقوم بهذه التحقيقات وهذا أمر مهم للغاية .

وحول نداء الأمم المتحدة لجمع 71 مليون دولار لليبيا، أوضح المتحدث أن هذا النداء كان يوم الخميس الماضي ومازلنا في انتظار ماذا سيحدث، وهناك الكثير من الدعم الذي رأيناه من دول كثيرة في العالم لليبيا ونأمل أن تتم ترجمة هذا الدعم المعنوي إلى أموال يتم جمعها.

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