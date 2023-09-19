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“المقريف”: تأثر 95% من المؤسسات التعليمية بسبب السيول والفيضانات في المناطق المتضررة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن متابعات
أعلن وزير التربية والتعليم في الحكومة منتهية الولاية “موسى المقريف”،  أن نسبة 95% من المؤسسات التعليمية تضررت جراء السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة.

وأشار المقريف إلى أن نسبة 20% من المراقبات التعليمية في المنطقة الشرقية تضررت أيضًا جراء الظروف الجوية السيئة.

وأعلن وزير التربية والتعليم أن العام الدراسي 2023-2024 سيستأنف الأحد القادم، معربًا عن أمله في أن يلتحق جميع الطلبة من مختلف مناطق ليبيا بالمدارس.

وأضاف أنه تم استقبال الطلاب النازحين من مناطق السيول والفيضانات في بنغازي، حيث تم توجيه جهود لتأمين التعليم لهم من خلال تخصيص 17 مؤسسة تعليمية لاستقبالهم.

 

الوسوم

#الحكومة منتهية الولاية #وزارة التربية والتعليم الطلاب النازحين العام الدراسي 2023

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الوطن الليبية

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