“بايدن” يعلن عن تقديم دعم إنساني إضافي بقيمة 11 مليون دولار لليبيا

الوطن|متابعات

أعلن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” اليوم عن تقديم دعم إنساني إضافي بقيمة 11 مليون دولار لليبيا، في أعقاب الفيضانات الكارثية التي أثرت على شرق البلاد.

وأوضح الرئيس بايدن أن هذا الدعم سيتم تقديمه للمنظمات المحلية والدولية التي تعمل على تلبية احتياجات الشعب الليبي في هذه الفترة العاجلة،كما ستقوم وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتنسيق توزيع هذه المساعدات لضمان وصولها إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها بشكل فعّال.

وأضاف الرئيس أن هذا الدعم سيساهم في تقديم المياه والغذاء والمأوى والمساعدة الطبية للمتضررين من الفيضانات، مشدداً على استمرار التزام الولايات المتحدة بدعم مسار سياسي نحو حكومة موحدة ومنتخبة بحرية وعادية في ليبيا، تكون قادرة على الاستجابة بفعالية لاحتياجات شعبها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التضامن الدولي لمساعدة ليبيا في التغلب على التحديات التي تواجهها ودعمها في هذه الفترة الصعبة