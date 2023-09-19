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هيئة الإغاثة: المساعدات تصل لكل المقيمين في كافة المناطق المتضررة

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

أكد المتحدث بأسم الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانيةمحمد سعيد الورفليأن شحنات المساعدات المحلية والدولية يتم توزيعهابشكل دقيق ومنظم على كل المقيمين بمختلف المناطق المتضررة في منطقة الجبل الأخضر.

وأشار المتحدث اليوم الاثنين أن الهيئة الليبية للإغاثة وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي ومفوضية الكشاف والمرشدات قامت منذبداية الأزمة بإنشاء مخازن استراتيجية للسلع التموينية في كل من مدينتي درنة وشحات لتجميع وترتيب شحنات الإغاثة والمساعدات التيتصل تباعاً لمنطقة الجبل الأخضر من مختلف أنحاء ليبيا ومن مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وأكدالورفليأن عناصر الهيئة الليبية للإغاثة وجمعية الهلال الأحمر الليبي ومفوضية الكشاف والمرشدات يعملون على مدار الساعة لتلبية كل احتياجات الأسر المتضررة والتخفيف من معاناتها التي قد تستمر عدة أشهر.

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الوطن الليبية

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