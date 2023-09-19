البيوضي: التشويش على رسالة أهالي ضحايا درنة جريمة مضافة لحكومة الدبيبة

قال سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، إن هناك “بيان حقيقي لأهالي الضحايا في درنة والذي تم التشويش عليه وتغيير مساره بنشر بيان مزور عنهم وتوزيعه لوسائل الإعلام الدولي باسم أهالي الضحايا”.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مطالب البيان كانت: “1- التحقيق مع كل مسؤولي المدينة ومن له علاقة بالكارثة، وهو ما يقوم به النائب العام”، و “2- إقالة المجلس التسييري درنة وإحالته للتحقيق، وتشكيل مجلس جديد بالتنسيق مع أهالي المدينة”.

وتابع أن باقي المطالب تمثلت في” 3- توفير سكن النازحين في داخل درنة”، “4- إعادة الإعمار العاجلة ( دون شروط لشركات دولية) لم يسمح القارئ البيان باستكماله، وتصعيد الهتاف باسم الشهداء”.

وأشار البيوضي إلى أن “استخدام معاناة أهالي الضحايا وحرمانهم من حقهم في إيصال رسالتهم والتشويش عليهم جريمة مضافة لحكومة العار وإعلامها المنفلت تشوفيها وتدليسا وتزويرا”

وأوضح أن “الهتاف ضد عقيلة صالح هو بسبب الموقف من المجلس التسييري ولكن استخدام ألفاظ (أيدلوجية) كان محاولة لتسيس المطالب”، لافتًا إلى أنها “فضيحة أخرى أمام العالم والذي وصلته الرساله من المكلومين، دون وسيط”.