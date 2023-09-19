“الحويج” يجتمع مع منظمة (ACTED) الدولية لمناقشة دعم الضحايا المتضررة من العاصفة

حضر الاجتماع مدير إدارة المشروعات بالمنظمة ACTED، ومدير العلاقات العامة بالمنظمة، بالإضافة إلى مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية حيث تم مناقشة الدعم الذي تعتزم منظمة ACTED تقديمه على شكل مساعدات عاجلة للضحايا في المدن المتضررة جراء العاصفة المدمرة، وتقديم طلب لتسهيل وصول هذه المساعدات بشكل عاجل للمتضررين.

كما تم التطرق إلى تقييم المخاطر المحتملة ووضع الخطط الاستراتيجية للتخفيف من وقع الكارثة على سكان المدن المتضررة وأكد الوزير المفوض خلال الاجتماع استعداده التام لتذليل كافة الصعوبات والعمل المشترك من أجل تقديم المساعدة اللازمة للضحايا بشكل عاجل.