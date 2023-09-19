مطار الأبرق يستقبل 45 رحلة إغاثة للمناطق المنكوبة شرق ليبيا خلال 8 أيام

استقبل مطار الأبرق الواقع شرق ليبيا، 45 رحلة إغاثة خلال ثمانية أيام، وذلك في إطار الجهود الدولية لدعم جهود الاستجابة لحالة الطوارئ والإغاثة الناجمة عن إعصار دانيال، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا وآلاف المفقودين.

ونقل بيان وزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين، عن مدير مكتب إعلام المطار جلال المهشهش قوله إن الطائرات حملت على متنها إغاثات وفرق إنقاذ.

وأشار المهشهش إلى وصول شباب متطوع لتقديم المساعدات بمختلف أنواعها خلال تلك الرحلات إضافة إلى طائرات الإسعاف الطائر، كما جرى تسفير عدد من العائلات المتضررة جراء العاصفة دانيال.

وأمس الإثنين، قالت حكومة الوحدة الوطنية، إن 20 دولة سيّرت أكثر من 50 طائرة وأربع سفن محملة بمساعدات ومواد إغاثية عاجلة للمناطق المنكوبة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بشأن آخر تطورات الأوضاع في المنطقة الشرقية والجهود الحكومية لإغاثة الأهالي.

وأكد الفريق الحكومي انتشال 23 جثة في درنة، وفتح مسارات حول مسجد الصحابة وشارع الفنار، مشيراً إلى ️رصد انهيار 11 جسرا جراء السيول، وتقدير الأضرار في الطرق العامة بـ50%.