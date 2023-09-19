بايدن: الولايات المتحدة ستقدم 11 مليون دولار إضافي لدعم ليبيا بعد الفيضانات

الوطن|متابعات

قال الرئيس الأميركي جون بايدن إن الولايات المتحدة ستقدم 11 مليون دولار إضافية للمنظمات المحلية والدولية التي تسعى لتلبية الاحتياجات الإنسانية في ليبيا بعد الفيضانات المدمرة.

وأضاف بايدن إنه بينما يواصل سكان شرق ليبيا التعافي وإعادة البناء في أعقاب الفيضانات الكارثية، ستقدم الولايات المتحدة مبلغاً إضافياً قدره 11 مليون دولار للمنظمات المحلية والدولية استجابة لاحتياجاتهم الإنسانية العاجلة.

وتابع أن وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستساعدان في تنسيق إيصال هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، من خلال الانضمام إلى الجهود المتضافرة للدول والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم التي تقدم الدعم الحيوي مثل المياه والغذاء والمأوى والمساعدة الطبية.