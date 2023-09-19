شركة الكهرباء: صيانة خط دبيبة بمدينة سوسه

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن فرق الصيانة التابعة لإدارة توزيع الجبل الأخضر تمكنت من صيانة خط دبيبه محطة رقم 3 داخل مدينة سوسه.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه تم تركيب عدد 5 من الأعمد الخشبية بدلاً من التالفة جراء الإعصار وتم شد أسلاكه وتوصيلها وتغذيتها بالتيار الكهربائي وتغيير زيوت محول 1000 KVA عطب نتيجة قوة الأعصار.

وأشارت الشركة إلى صيانة واستبدال كابل معطوب بطول 130 متر تضرر نتيجة الفيضانات والإعصار وسط مدينة درنة وإجراء عدد 4 وصلات ض،م أخرى مغذية لعدد منازل، والانتقال لتركيب عمود خشبي بدلاً من المعطوب وتوصيل أسلاكه بطول 200 متر من قبل فرقة صيانة الخطوط التابعة لادارة توزيع زليتن.

كما تم اختبار كابل 11 ك . ف وسط مدينة درنة من قبل الفرق الفنية التابعة لإدارة توزيع طبرق.

ولفتت الشركة إلى العمل على إرجاع التيار الكهربائي لمنطقة الوردية بمدينة البيضاء من قبل الفرق الفنية بدائرة توزيع الأصابعة.