الطقس في ليبيا.. أجواء حارة والحرارة تصل لـ 37 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تسجيل درجات حرارة مرتفعة على معظم المناطق الغربية نهاية الأسبوع، بينما يكون الطقس مستقرا على باقي المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة بين 28 و37 درجة مئوية.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 32 و36 درجة مئوية.

وعن طقس (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة وظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المرتفعات الجبلية والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الساحل من درنة إلى طبرق، وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و31 درجة مئوية.

وفي منطقة (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 33 و37 درجة مئوية.

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وأخيراً طقس (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، فالسماء صافية والرياح شمالية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 31 و35 درجة مئوية.