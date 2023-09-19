ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الغربية

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الأحوال الجوية على ليبيا هذا اليوم الثلاثاء وخلال اليومين القادمين، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاععلى معظم المناطق الغربية نهاية الأسبوع، بينما يكون الطقس مستقر على باقي المناطق.

وتكون حالة السماء في راس اجديرحتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلىجنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً بداية من يوم الخميس، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (32–36)مْ, وترتفع تدريجياً بداية من يوم الخميس.

وفي الخليج– سهل بنغازي حتى أمساعد تكون ححالة السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطارخفيفة وظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشطعلى الساحل من درنة إلى طبرق، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (28-31)مْ.

ومن المتوقع أن تكون الجفرة– سبها–غـات –غدامس– الحمادة حالة السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلةالسرعة، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (33-37)مْ.

أما في الواحات – السرير– تازربو– الكفرة تكون حالة السماء صافية، والرياح شمالية معتدلة السرعة، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (31-35)مْ.