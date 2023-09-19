الحداد يستقبل قائد عمليات القوات المسلحة الإيطالية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2023

استقبل رئيس الأركان العامة لقوات المنطقة الغربية محمد الحداد، قائد عمليات القوات المسلحة الإيطالية “فرانشيسكو فيليولو”، وسفير إيطاليا لدى ليبيا “جانلوكا ألبيريني”، ورئيس البعثة الإيطالية للدعم في ليبيا، وأعضاء الوفد المرافق لهم.

وبين المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن قائد عمليات القوات المسلحة الإيطالية والسفير الإيطالي أكدوا أنهم مستمرون في تقديم يد العون والمساعدة للمدن المتضررة.

وقدم الوفد الإيطالي التعازي لليبيا في الضحايا والأرواح التي قضت في الأحداث المأسوية نتيجة الفيضانات.

وأكد رئيس الأركان العامة، على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين ليبيا وإيطاليا.

وشارك في اللقاء رئيس لجنة التعاون الفني الليبي الإيطالي، وآمر القوات الخاصة، ومدير مكتب التعاون الدولي الفني برئاسة الأركان العامة.