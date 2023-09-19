مباحثات ليبية إيطالية لبحث تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

بحث رئيس أركان القوات التابعة لحكومةالوحدة الوطنية، محمد الحداد، قائد العمليات بالقوات المسلحة الإيطالية الفريق فرانشيسكو فيليولو، تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.

وجاء اللقاء في مقر رئاسة الأركان بالعاصمة طرابلس، بحضور سفير إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا ألبيريني، ورئيس البعثة الإيطالية للدعم في ليبيا ورئيس لجنة التعاون الفني الليبي الإيطالي، وآمر القوات الخاصة، ومدير مكتب التعاون الدولي الفني برئاسة الأركان العامة.

وحسب بيان رئاسة الأركان على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء، قدّم قائد عمليات القوات المسلحة الإيطالية والسفير الإيطالي تعازيهما في الضحايا جراء السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية مطلع الأسبوع الماضي.

وأكد قائد العمليات الإيطالية استمرار روما في تقديم يد العون والمساعدة للمدن المتضررة بفعل إعصار درنة في شرق ليبيا.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، اليوم الأربعاء، إرسال طائرتي شحن من طراز (C 130)، تابعتين لسلاح الجو، وكذلك السفينة (سان جورجو) التابعة لقوات البحرية، لدعم عمليات البحث والإنقاذ في شرق ليبيا.

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وقال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، إن هيئة الدفاع والقوات المسلحة ستقدم أقصى دعمها لمساعدة الشعب الليبي الذي تضرر جرّاء الفيضانات المدمرة.