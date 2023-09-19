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الأمم المتحدة تؤكد ضرورة فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

شدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق  على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة وما خلفه من خسائرجمة على الأرواح والممتلكات، مشيراً  إلى أن فتح تحقيق أممي حول هذه الكارثة يتعلق بالسلطات على الأرض.

وقال حق  الأمم المتحدة لا تجري تحقيقات إلا إذا طلب مجلس الأمن فعل ذلك، نحن نحاول أن نتأكد أن السلطات على الأرض هي التيستقوم بهذه التحقيقات وهذا أمر مهم للغاية .

وأوضح حق أن نداء الأمم المتحدة لجمع 71 مليون دولار كان يوم الخميس الماضي ومازلنا في انتظار ماذا سيحدث، وهناك الكثير من الدعم الذي رأيناه من دول كثيرة في العالم لليبيا ونأمل أن تتم ترجمة هذا الدعم المعنوي إلى أموال يتم جمعها.

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الوطن الليبية

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