الحكومة الليبية المكلفة تعزي اليونان في وفاة 5 أفراد من بعثتها للإنقاذ في درنة

قدمت وزارة الخارجية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب تعازيها ومواساتها إلى اليونان في وفاة خمسة أفراد من فريق إغاثة جراء حادث سير بعد وصولهم إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بالمناطق المتضررة جراء العاصفة دانيال.

وأعربت الوزارة الخارجية، في بيان أمس الإثنين، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين من فريق الإنقاذ اليوناني الذين تلقوا الإسعافات الأولية في المستشفيات الليبية.

وقالت الوزارة، إن وزير الخارجية المفوض عبدالهادي الحويج ومدير الإدارة الأوروبية وعدد من ضباط الجيش الوطني الليبي أشرفوا بشكل مباشر على مراسم تجهيز جثامين الضحايا، وتابعوا إجراءات علاج المصابين حتى مغادرتهم إلى بلادهم عبر مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي.

والأحد الماضي، وقع الحادث عندما كان الفريق اليوناني المؤلف من 19 شخصاً في طريقه من بنغازي إلى درنة، حسب وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل.

وأوضح عبدالجليل أن الحافلة التي كانت تقل فريق الإنقاذ اليوناني اصطدمت بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، قتل منها ثلاثة أشخاص وجرح اثنان آخران في حالة خطرة.