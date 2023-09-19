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خلال 8 أيام .. وصول 45 رحلة إغاثة للمناطق المنكوبة إلى مطار الأبرق

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات 

استقبل مطار الأبرق الواقع شرق ليبيا، 45 رحلة إغاثة خلال ثمانية أيام، وذلك في إطار الجهود الدولية لدعم جهود الاستجابة لحالة الطوارئ والإغاثة الناجمة عن إعصار دانيال، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا وآلاف المفقودين. 

ونشر مدير مكتب إعلام المطار جلال المهشهش قوله إن الطائرات حملت على متنها إغاثات وفرق إنقاذ. 

وأشار المهشهش إلى وصول شباب متطوع لتقديم المساعدات بمختلف أنواعها خلال تلك الرحلات إضافة إلى طائرات الإسعاف الطائر، كما جرى تسفير عدد من العائلات المتضررة جراء العاصفة دانيال. 

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الاعصار الطوارئ والإغاثة ليبيا مطار الأبرق

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الوطن الليبية

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