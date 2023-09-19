بالفيديو.. كتلة هوائية تغير الطقس وسحب ماطرة على هذه المناطق

نشر المركز الوطني للارصاد الجوية، تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، مشيراً إلى تشكل السحب الماطره لهذا اليوم علي مناطق الجبل الاخضر بينما تشهد مناطق غرب ليبيا ارتفاع في درجات الحرارة أخر الاسبوع.

وبحسب التقرير، تتأثر مناطق غرب البلاد بكتلة هوائية دافئة تعمل على ارتفاع في درجات الحرارة نهاية الاسبوع، بينما تبقى الاجواء دون تغيير على باقي المناطق.

وتوقع التقرير ان تتكاثر السحب من حين لاخر على بعض مناطق الشمال الشرقي قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على( الجبل الاخضر-البيضاء- شحات-درنة)، والرياح نشطة على الساحل الممتد من درنة حتى طبرق، مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.