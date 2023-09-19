جهاز الإسعاف والطوارئ يكشف حقيقة فقدان الاتصال بعناصره الطبية في درنة

نفى الناطق بأسم جهاز الإسعاف والطوارئ، اسامه علي اليوم الثلاثاء ما تتداوله بعض وسائل الاعلام بفقدان الاتصال بعناصره الطبية شرق البلاد .

ونشر الجهاز تعميم صحفي جاء فيه :”ننفي ما يتداول عبر بعض القنوات عن تصريحنا بفقد الاتصال بعناصرنا الطبية في المنطقة الشرقية وان كل الاخبار التي تصدر من خلالنا كتصريحات رسمية يتم اعلانها في الصفحة الرسمية للجهاز”.

وأكد الجهاز إستمراره في العمل ولا صحة للشائعات بطلب اخلاء الفرق الطبية من مدينة درنة ونشر جزء من غرفة العمليات مع توضيح وقت التواصل بين الفرق.