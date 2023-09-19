القابضة للاتصالات: عودة الاتصالات تدريجيا إلى المناطق الشرقية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2023

أكد مدير المركز الإعلامي الرقمي بالشركة القابضة للاتصالات محمد البديري عودة الاتصالات تدريجيا إلى المناطق الشرقية بعد إصلاح كوابل الألياف البصرية التي كانت قد تعرضت لقطع.

وأشار مدير المركز الإعلامي الرقمي بالشركة القابضة للاتصالات بحسب منصة “حكومتنا” إلى استمرار العمل على إرجاع باقي المسارات.

وكانت الشركة القابضة للاتصالات اليوم الثلاثاء أعلنت حدوث قطع في كوابل الألياف البصرية الرابطة لأكثر من مسار في المنطقة الشرقية مرجحة أنه قد يكون نتيجة أعمال تخريب متعمدة.