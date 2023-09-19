جهاز الإسعاف ينفي فقد الاتصال بعناصره الطبية في المنطقة الشرقية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2023

نفى جهاز الإسعاف والطوارئ ما تردد من أنباء بشأن فقد الاتصالات بعناصر الجهاز الطبية في المنطقة الشرقية.

وقال الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامه علي أنه لا صحة لما تردد من أنباء تفيد الاتصال بعناصر الجهاز الطبية في المنطقة الشرقية وبين أن كل الأخبار التي تصدر عن الجهاز كتصريحات رسمية يتم إعلانها في الصفحة الرسمية للجهاز.

من جابه أعلن مدير المركز الإعلامي الرقمي بالشركة القابضة للاتصالات محمد البديري عودة الاتصالات تدريجيا إلى المناطق الشرقية بعد إصلاح كوابل الألياف البصرية التي كانت قد تعرضت لقطع.

وأشار مدير المركز الإعلامي الرقمي بالشركة القابضة للاتصالات بحسب منصة “حكومتنا” إلى استمرار العمل على إرجاع باقي المسارات.

وكانت الشركة القابضة للاتصالات اليوم الثلاثاء أعلنت حدوث قطع في كوابل الألياف البصرية الرابطة لأكثر من مسار في المنطقة الشرقية مرجحة أنه قد يكون نتيجة أعمال تخريب متعمدة.