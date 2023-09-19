فيديو : تفاعل واسع مع شاب ليبي ينتظر عائلته المفقودة أمام البحر في درنة

تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مع فيديو لشاب ليبي يقف على شاطئ البحر في مدينة درنة الليبية، منذ أيام، منتظرا أن يقذف البحر عائلته المفقودة جراء الإعصار.

وقال مُلتقط الفيديو، :”هذا الراجل يا جماعة الخير فاقد أهله كلهم وقعد له ساعتين واقف في نفس المكان” .

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة عن ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا إلى 11300 شخص.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن 10100 شخص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، أودت الفيضانات بحياة 170 شخصا إضافيا.