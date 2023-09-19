وزارة الداخلية تسهل منح تأشيرات دخول فرق الإغاثة العربية والأجنبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2023

سهلت مصلحة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية منح تأشيرات دخول فرق الإغاثة والإنقاذ العربية والأجنبية كما اتخذت قرارات بتسهيل إجراءات الموافقة لدخول بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للإنقاذ.

وبينت منصة “حكومتنا” أن ذلك يأتي ضمن سلسلة قرارات أصدرتها مصلحة الجوازات والجنسية لتقديم المساعدة للمدن المتضررة في شرق ليبيا.

كما كلفت مصلحة الجوازات منظومة طباعة الجوازات بإصدار جوزات سفر مستعجلة لمن لا يمتلكونها، من خلال العمل 24 ساعة، وتسليم وثائق سفر لمساعد رئيس مصلحة الجوازات لاستخدامها في الحالات الطارئة، وتفويضه في عدد من الصلاحيات التي من شأنها تخفيف معاناة سكان المدن المنكوبة.

وتتضمن القرارات تشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية، والتواصل مع الغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية على مدار 24 ساعة.