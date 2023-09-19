الدبيبة يصدر تعليمات جديدة منها تسيير رحلات جوية مجانية الى طرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، تعليماته لوزير المواصلات بتسيير رحلات جوية مجانية للراغبين في العودة إلى طرابلس من فرق الإنقاذ والمتطوعين بالمناطق المنكوبة وتنسيق ذهاب تلك الفرق والمتطوعين إليها.

كما أصدر الدبيبة تعليماته لوزير الحكم المحلي رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، بالتنسيق مع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم لتشكيل فريق للدعم الاجتماعي والنفسي والتنسيق مع المكاتب والمراقبات ذات العلاقة في المناطق المنكوبة.