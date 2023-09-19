تكالة والدبيبة يبحثان التعاقد مع شركات أجنبية لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتأثرة بالعاصفة

ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري الدكتور “محمد تكالة” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” لقاءً لبحث تداعيات الكارثة التي تعرضت لها مدينة درنة وعدد من مدن الشرق الليبي جراء عاصفة “دانيال”.

وتمحور اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس حول معالجة مختلف المختنقات التي خلفتها العاصفة، وكيفية ترميم الأضرار، والتعاقد مع الشركات الأجنبية لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتأثرة بالعاصفة.

وفي إطار الاجتماع أيضاً تم التطرق إلى مناقشة الاستراتيجية التي ستتم بها إعادة الإعمار وتعويض المتضررين، بما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية وتأمين الظروف المعيشية اللائقة للسكان، مع التعهد بمواصلة العمل المشترك من أجل استعادة الاستقرار والتنمية في المنطقة المتضررة وزيادة تعزيز الدعم اللوجستي وإرسال فرق إنقاذ إضافية للمساهمة في جهود الإغاثة والإعمار.