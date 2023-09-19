مصرف ليبيا المركزي يبحث نقل فروع المصارف بالمناطق المنكوبة

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعاً بمكتبه بحضور نائب المحافظ مرعي رحيل، ومدراء الإدارات بالمصرف، لمتابعة آخر مستجدات عمل اللجنة المشكلة بشأن مواجهة الظروف الطارئة بالمناطق المنكوبة بسرق ليبيا ومتابعة ما تم اتخاده من إجراءات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اليوم الثلاثاء، إن نائب المحافظ قدم خلال الاجتماع إحاطة حول عمل لجنة الأزمة وعقد اجتماعها بمدينة بنغازي وزيارتها للمناطق المتضررة، والإجراءات العاجلة التي اتخذتها فروع المصارف لعودة عملها وتوفير الخدمات المصرفية والسيولة بالمناطق المتضررة.

كما تم بحت نقل فروع المصارف المتوقفة في المناطق المنكوبة إلى مناطق أخرى مجاورة لها لتقديم الخدمات وتذليل الصعاب أمام المواطنين.

وأشاد نائب المحافظ بجهود فريق السيولة الذي نجح في توفير 800 مليون دينار لفروع مصارف المنطقة الشرقية عبر الجسر الجوي الذي انطلق منذ الثلاثاء الماضي.

Trending وزارة التعليم: 114 مدرسة تضررت جراء السيول بشرق ليبيا