البيوضي : خالد شكشك مسؤول أمام الليبين عن إخفاء تقارير ديوان المحاسبة 2023

الوطن|متابعات

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن خالد شكشك مسؤول أمام الليبين بإخفائه تقارير ديوان المحاسبة 2023، وبعدم استخدام سلطته وفقاً للقانون الخاص بديوان المحاسبة المادة 19، التي تستدعي استرداد الأموال الليبية مما أوصل الحال إلى موت جماعي في جريمه بشعه.

وطالب البيوضي، الوزراء ورؤساء الهيئات بعدم تقديم قرابين وعلى رؤساء الحكومات تقديم حلول وإنصاف درنة، مبيناً أن المسؤولية تضامنية على رؤساء الحكومات فكل من هو متورط يجب أن يدفع الثمن.

وأوضح أن خارطة الطريق واضحة في درنة، حيث تم التآمر عليهم لقتلهم قتلاً جماعياً، مطالباً إنصاف درنة بالقانون الليبي والدفاع عن درنة وخارطة الطريق، لأنه إذا مرت هذه الجريمة بدون عقوبه سيقتل الجميع بالشوارع دون رحمة.