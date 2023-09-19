الإسعاف الطائر: تقسيم درنة إلى ثلاثة مناطق وفقا لحجم الضرر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2023

أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف الطائر أسامة علي تواصل عمليات الرصد والبحث عن المفقودين في مدينة درنة بعد تقسيمها إلى 3 مناطق وفقا لحجم الضرر.

وأوضح علي بحسب منصة “حكومتنا” أن طائرات الجهاز تنفذ طلعات جوية يومية لرصد أماكن وأعداد جثث ضحايا الفيضانات التي جرفتها السيول داخل الأحياء ونحو البحر وصولا إلى خارج درنة.

وأشار علي إلى أن المناطق المفتوحة التي رصدت فيها جثث هي سوسة والبيّاضة والمخيلي والوردية والبيضاء.