بلدي درنة موقوف للتحقيق، والأهالي يطالبون بالقصاص وإعادة الإعمار

أقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، وأحاله للتحقيق على خلفية انفجار سدّي درنة وسقوط أعداد كبيرة من الأهالي جراء تدفق كميات كبيرة من السيول

جاء ذلك بعد اندلاع احتجاجات غاضبة من قبل متظاهرين داخل جامع الصحابة أمس الاثنين.

وطالب المحتجون النائب العام بتولي التحري والتحقيق بـ”كل شفافية في سبب هذه المأساة من بدايتها”.

وشدد المتظاهرون في بيان، على أن حجم مأساتهم تجعل أنه لا مناص من محاسبة المسؤولين الذي تولوا مقاليد أمور مدينة درنة.

كما طالب أهالي درنة بوضع خطة عاجلة وفورية لحل مشكلة النازحين بتوفير سكن لهم داخل نطاق المدينة، مشددين على ضرورة إتمام إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن عن طريق هيئات وشركات عالمية متخصصة بما يتوافق مع تراث المدينة التاريخي

وعبر المتظاهرون عن رفضهم ما تم الإعلان عنه بخصوص ما يسمى لجنة الإعمار المنبثقة من مجلس النواب.

وطالب الأهالي بأن يكون للمدينة بعد المأساة التي مرت بها وضعها الخاص ولجنة إعمارها الخاصة التي “يرضاها أبناؤها”

وختم المتظاهرون بيانهم بـ”لا يعزينا إلا أن تكون عملية إعادة إعمار درنة إلى الحياة مشروعا وطنيا يجتث الفساد ويسترد الكرامة”، وفق نص بيان.

المصدر: ليبيا الأحرار

