مجلس الدولة يستأنف جلسته المعلقة “التسعين”

الوطن| رصد

استأنف مجلس الدولة، جلسته المعلقة التسعين، برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة ونائبيه الأول مسعود عبيد، والثاني عمر العبيدي، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأطلع تكالة أعضاء المجلس على نتائج اجتماعه مع رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، مؤكداً على أن ما جرى من اتفاق بضرورة الإسراع في صيانة المدارس والمستشفيات والطرق وبناء الوحدات السكنية، عن طريق شركات عالمية متخصصة بمدينة درنة والمدن التي ضربتها الفيضانات، وصرف تعويضات وتقديم الإعانات للمواطنين المتضررين.