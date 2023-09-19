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مجلس الدولة يستأنف جلسته المعلقة “التسعين”

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

استأنف مجلس الدولة، جلسته المعلقة التسعين، برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة ونائبيه الأول مسعود عبيد، والثاني عمر العبيدي، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأطلع تكالة أعضاء المجلس على نتائج اجتماعه مع رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، مؤكداً على أن ما جرى من اتفاق بضرورة الإسراع في صيانة المدارس والمستشفيات والطرق وبناء الوحدات السكنية، عن طريق شركات عالمية متخصصة بمدينة درنة والمدن التي ضربتها الفيضانات، وصرف تعويضات وتقديم الإعانات للمواطنين المتضررين.

الوسوم

اعصار دانيال الحكومة المنتهية الولاية الفيضانات المجلس الأعلى للدولة ليبيا محمد تكالة

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الوطن الليبية

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