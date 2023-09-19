“القطراني” يبحث الأوضاع الإنسانية وما وصلت إليه جهود الإنقاذ والإغاثة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني، الأوضاع الإنسانية وما وصلت إليه جهود الإنقاذ والإغاثة في بلدية البيضاء ومدن ومناطق الجبل الأخضر وبلدية الساحل.

وذلك خلال اجتماعه مع عمداء بلديات البيضاء و وردامة وعمر المختار، بحضور وزير الكهرباء عوض البدري، ووزير الاتصالات سالم الدرسي، ووزير الموارد المائية محمد دومة، وعضو عن لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بالجبل الأخضر.

وأكد وزير الكهرباء على التحرك السريع والاستجابة المبكرة للحكومة الليبية ووزاراتها وهيئاتها من خلال اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، موضحًا أن وزارة الكهرباء عملت بشكل سريع على إعادة التيار الكهربائي بشكل سريع لكافة المناطق المتضررة.

وقال وزير الاتصالات والمعلوماتية بالحكومة إن وزارته تمكنت من إعادة الاتصالات سريعًا، بما يضمن تسهيل التواصل بين المواطنين في طل هذه الأزمة.

وأكد القطراني ان الحكومة ستتكفل بدفع قيمة الإيجارات المترتبة عن نزوح المواطنين من خلال ميزانية الطوارئ المخصصة.