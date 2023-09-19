تكالة: الاتفاق على صيانة المدارس والمستشفيات والطرق بدرنة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2023

استأنف مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، جلسته المعلقة “التسعين” برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة والنائب الأول مسعود عبيد والنائب الثاني عمر العبيدي ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن تكالة أطلع أعضاء المجلس على نتائج اجتماعه برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأكد تكالة خلال الجلسة التي عقدت بمقر المجلس في العاصمة طرابلس على ما جرى من اتفاق بضرورة الإسراع في صيانة المدارس والمستشفيات والطرق وبناء الوحدات السكنية عن طريق شركات عالمية متخصصة بمدينة درنة والمدن الأخرى التي ضربتها الفيضانات.

وأشار تكالة إلى صرف تعويضات وتقديم الإعانات للمواطنين المتضررين جراء الفيضانات التي ضربت الشرق الليبي.