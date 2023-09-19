اوحيدة: يجب الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في الكوارث

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة،إن المجلس يحتاج ضمانات من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير لتسييل أموال الميزانيات التي يصدرها.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”، طالب بوجود ضمانات بأن القوانين ستأتي أكلها؛لأن جميع اللجان السابقة أثبتت فشلها.

وأضاف:” الكارثة أكبر منا وهناك تخبطات واضحة، ويوجد سوء في إدارة الأزمة،كما نريد حوار بين جميع الأطراف لإيجاد الخلل، وأن لا يعمل أحد دون التنسيق مع كافة الجهات”.

اوحيدة دعا إلى الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في مثل هذه الكوارث حتى تكون النتائج مضمونة لمعالجة الأزمات.