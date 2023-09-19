“نويجي” يؤكد السيطرة على حالات التسمم والوضع البيئي في المناطق المنكوبة

الوطن| رصد

أكد الناطق باسم وزارة الصحة المنتهية محيي الدين نويجي، على السيطرة على حالات التسمم جراء المياه الملوثة في المناطق المنكوبة شرق البلاد، مؤكداً على أن الوضع البيئي في المنطقة يعد مستقراً ولم يُرصد تفشٍّ لأي من الأمراض نتيجة السيول والفيضانات.

وأوضح نويجي أن 8 مستشفيات ميدانية تابعة لوزارة الصحة المنتهية، تعمل حالياً في المناطق المتضررة إضافة إلى عدد من الوحدات الصحية.

وشدد على استمرار الفرق الميدانية التابعة للوزارة في تقييم ما تحتاجه باقي المستشفيات من أعمال صيانة وترميم لافتتاحها في أقرب الآجال.