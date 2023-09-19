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وزارة الدفاع المصرية: عدد من طائرات البحث والإنقاذ تشارك فى انتشال الجثث بدرنة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت وزارة الدفاع المصرية مشاركة عدد من طائرات البحث والإنقاء فى انتشال الجثث وإنقاذ المصابين فى المناطق المنكوبة التى ضربها الإعصار خلال الأيام الماضية في مدينة درنة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه ذلك يأتي استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دعم مدينة درنة.

وأضافت، أن القوات المسلحة المصرية قامت بإنشاء معسكر الإغاثة المصرى بمنطقة مرتوبه داخل المناطق المتضررة قرب مدينة درنة للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الإعصار وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم. 

وتابعت، أن القوات المسلحة المصرية قامت أيضا بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية العاجلة ووسائل الإعاشة للمواطنين فى العديد من المناطق الصعب الوصول والخروج منها.

 

يأتى ذلك انطلاقًا من الثوابت المصرية الراسخة تجاه أشقائها من الدول فى مواجهة كافة الأزمات والمحن

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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