الفارسي: سرعة التحقيقات وتعويض أهالي درنة أمر ضروري جدا في ظل حالة الاحتقان

ليبيا – قال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة، يوسف الفارسي، إن مطالب أهالي درنة ملحة وضرورية في ظل الكارثة الإنسانية الكبرى وحالة الاحتقان بين الأهالي.

الفارسي وفي حديث لموقع “العين الإخبارية” أكد أن سرعة التحقيقات، وتعويض الأهالي، والإعمار بشكل عاجل ضروري جدا في ظل حالة الاحتقان.

كما طالب مجلس النواب والحكومة بالتحرك سريعا في الإعمار وعدم الانتظار إلى اجتماعات مطولة لما تحتاجه المدينة من سرعة علاج الكارثة التي تسببت في هدم المدينة.

ولفت إلى أن المؤتمر الدولي لإعمار درنة سيكون مراقب دوليا مما يحافظ على حقوق الأهالي وسرعة إعادة بناء المدينة المنكوبة.